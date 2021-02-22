بوجواري يلتقي بالرابطة العامة لذوي الإعاقة

22 فبراير، 2021 3:44 م
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أخبار ليبيا24

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري الإثنين مع الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بليبيا.

وقال بلدية بنغازي، إن اللقاء تناول نتائج الاجتماع الأول للرابطة لعام 2021، الذي تم إقامته برعاية بلدية بنغازي الأحد بفندق تيبستي بحضور روؤساء روابط الأشخاص ذوي الإعاقة بالبلديات.

وجرى، خلال اجتماع الرابطة، الاتفاق على تكثيف وتوحيد الجهود من أجل النهوض بشريحة ذوي الإعاقة في ظل الارتفاع الملحوظ في حالات الإعاقة.

كما تم اعتماد خُطة العمل المُقترحة من قبل الأمانة العامة للرابطة لعام 2021.

 

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22 فبراير، 2021 3:44 م
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