المفوضية العليا للانتخابات تتابع الاستعدادات للانتخابات المقبلة

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أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات متابعته لمستجدات العمل والخطط والتجهيزات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، الأحد، مع المدير العام للمفوضية د. يحيى الجديد، ومديري إداراتها ومكاتبها، وذلك بمقر الإدارة العامة.

وبحسب بيان المفوضية، أكد السايح خلال الاجتماع على أهمية التواصل بين المجلس والإدارة العامة لتقييم مستجدات العمل وبحث المعوقات والتحديات وتذليلها وفق أفضل السبل، مشيراً إلى التسارع في العملية السياسية وما يستوجب من تكثيف في الجهود لتكون المفوضية في كامل استعدادها فور صدور قانون الانتخاب.

وناقش الاجتماع المقترحات الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية في مجال التوعية والتدريب والعمليات وبعض الإجراءات الإدارية، إضافة إلى وضع تصور زمني للمهام والمسؤوليات القادمة الموكلة إلى الإدارات والمكاتب.