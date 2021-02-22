الكويت تغلق منافذها البرية والبحرية بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت الكويت الإثنين إغلاق منافذها الحدودية البرية والبحرية، من 24 فبراير حتى 20 مارس، وذلك في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية بشأن كورونا.

واستثنت الحكومة الكويتية من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين، وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

ورفضت الحكومة الكويتية مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي، لكنها قررت تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل إلى 30 في المائة.

كما قررت منع التواجد داخل المطاعم والمقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.