الرئاسي يخصص 600 مليون دينار للقاح كورونا واحتياجات مراكز العزل

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قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في أول اجتماع له هذا العام، تخصيص مبلغ 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير لقاح فيروس كورونا واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الامداد الطبي.

وأوضح المجلس، الإثنين، أن تغطية هذه القيمة المالية تكون من حساب صندوق التأمين الصحي العام، وذلك استثناءً من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.

واستهل المجلس الرئاسي جدول أعمال الاجتماع بملف جائحة كورنا، بمشاركة رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، الدكتور خليفة البكوش.

وقدّم البكوش، شرحًا وافيًا عن الظروف بالغة الصعوبة التي تحيط بمواجهة هذا الوباء، وأبرزها عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لما تم اقراره سابقا من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ مالي في حدود 600 مليون دينار لمواجهة الوباء، واحتياجات مراكز العزل ومشغلات المعامل (PCR)، إلى جانب المستلزمات الطبية العاجلة.