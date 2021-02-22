الاتحاد الأوربي يدعو للتهدئة وإجراء تحقيق في حادثة موكب باشاغا

أخبار ليبيا24

أعرب الاتحاد الأوروبي الإثنين عن قلقه إزاء الحادث الأمني الذي وقع بالأمس في موكب وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا.

ودعا الاتحاد، في بيان، جميع الأطراف الفاعلة إلى التهدئة ووقف التصعيد في هذا الوقت الحساس بشكل خاص، فضلا عن إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث الخطير.

وقال: “إن مثل هذه الأعمال هي تذكير قوي بالعمل الهام الذي لا يزال يتعين القيام به في تفكيك الجماعات الإجرامية، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، ووضع السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في أيدي السلطات الشرعية.”

وأضاف، أنه يشجع جميع الأطراف على تجنب الانقسامات والالتزام بالعملية السياسية التي تفضي إلى انتخابات في 24 ديسمبر.

وقال: “إن خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.