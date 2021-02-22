اختتام سلسلة تدريبات التعايش السلمي بسبها والقطرون

أخبار ليبيا24

وحضر حفل الإختتام الذي اقيم في على خشبة مسرح سبها الشعبي اعضاء من المجلس البلدي لبلدية سبها، وعدد من النشطاء المحليين ومدراء عدة إدارات حكومية خدمية بالمدينة.

وحضر حفل الإختتام الذي اقيم في على خشبة مسرح سبها الشعبي اعضاء من المجلس البلدي لبلدية سبها، وعدد من النشطاء المحليين ومدراء عدة إدارات حكومية خدمية بالمدينة.

وقال المدرب في مجال السلم المجتمعي علي السعيدي لوكالة أخبار ليبيا24، إن التدريبات استهدفت مائة شاب موزعين بين مدينتي سبها والقطرون، واهتمت بإكسابهم مهارات في تحليل النزاع ودراسة أسباب الصراعات، وكيفية تحقيق مفهوم التعايش السلمي مع الآخر.

وقال المدرب في مجال السلم المجتمعي علي السعيدي لوكالة أخبار ليبيا24، إن التدريبات استهدفت مائة شاب موزعين بين مدينتي سبها والقطرون، واهتمت بإكسابهم مهارات في تحليل النزاع ودراسة أسباب الصراعات، وكيفية تحقيق مفهوم التعايش السلمي مع الآخر.