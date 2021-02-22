أبو سبيحة: ما حدث في طرابلس استعراض عضلات

22 فبراير، 2021 2:00 م
1

أخبار ليبيا 24

تساءل رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي أبوسبيحة، “هل ما حدث في طرابلس مجرد استعراض عضلات وإثبات وجود لحجز مكان في المرحلة الانتقالية، أم بداية لمرحلة جديدة من الصراع المسلح؟ “، في إشارة إلى واقعة حادثة رتل باشاغا والتي استهدفت منتسبي جهاز دعم الاستقرار.

أبو سبيحة، وفي تدوينة له عبر حسابه بـ فيسبوك، قال “إن الشعب الذي وصفه بالمسكين مل من هذه الحروب وضاق بها ذرعا  واستنفذت موارده وضاع شبابه بين قتيل وجريح ومفقود”.

وتابع إن “المجرمون لا يبالون إلا بالمناصب والكراسي وما اكتسبوه من أموال”.

الوسوم
22 فبراير، 2021 2:00 م
1

مقالات ذات صلة

بلدية طبرق تعقد اجتماعا أمنيا موسعا

22 فبراير، 2021 1:21 م

ليبيا تسجل 415 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

22 فبراير، 2021 12:49 م

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في غرب البلاد وطقس معتدل في باقي المناطق

22 فبراير، 2021 11:34 ص

المفوضية العليا للانتخابات تتابع الاستعدادات للانتخابات المقبلة

22 فبراير، 2021 10:50 ص
زر الذهاب إلى الأعلى