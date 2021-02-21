نجاح عملية قيصرية لمصابة بكورونا في ودان

21 فبراير، 2021 6:37 م
8

أخبار ليبيا24

شهد مركز العزل السريري ببلدية الجفرة بمدينة ودان الجمعة نجاح إجراء أول عملية قيصرية لمريضة بفيروس “كورونا ” داخل المركز.

و تكللت العملية بالنجاح التام والحالة الصحية للأم و مولودتها بصحة جيدة ولم تحدث أي مضاعفات.

وقدم مركز العزل السريري ببلدية الجفرة بمدينة ودان الشكر للطاقم الطبي الذي أشرف على العملية.

وتكون الطاقم الطبي الذي أجرى العملية من أخصائية النساء والتوليد صالحة فلغوش و أخصائية التخدير حنان ماتلي إضافة إلى أخصائية الأطفال زينب عبد المالك وفنية العناية والتخدير نانا القذافي وفني العناية فتحي النالوتي.

الوسوم
21 فبراير، 2021 6:37 م
8

مقالات ذات صلة

مقتل رضوان الهنقاري في هجوم باشاغا ومصادر تشكك في محاولة الاغتيال

21 فبراير، 2021 6:46 م

الليبية: فتح المجال الجوي برحلات مباشرة بين بنغازي وطرابلس والقاهرة

21 فبراير، 2021 5:19 م

نجاة باشاغا من محاولة اغتيال في طرابلس

21 فبراير، 2021 4:48 م

مع رابط النتيجة..تعليم الوفاق: نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي 69.66%

21 فبراير، 2021 3:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى