نجاة باشاغا من محاولة اغتيال في طرابلس

21 فبراير، 2021 4:48 م
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أخبار ليبيا24

أكدت مصادر متطابقة تعرض موكب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مساء اليوم الأحد للاستهداف من قبل مسلحين استهدفوه بوابل من الرصاص.

وأضافت المصادر أن سيارة مسلحة مصفحة اعترضت طريق موكب باشاغا على الطريق السلايع جنزور.

وذكرت ذات المصادر أنه عقب اعتراض موكب الوزير وقع اشتباك مسلح مع عناصر الحماية المرافق له مما أسفر عن إصابة أحد الحراسات.

وأشارت المصادر إلى أن وزير داخلية الوفاق لم يتعرض لأي أذى خلال الهجوم، موضحة أنه تم القبض على اثنين من المهاجمين ومقتل آخر.

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21 فبراير، 2021 4:48 م
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