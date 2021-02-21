 لجنة مجلس النواب تصل سرت تمهيدا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة

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أكدت بلدية سرت وصول اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان مجلس النواب، إلى المدينة قادمة من طبرق؛ وذلك للتحضير والاستعداد لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكانت قد عقدت بلدية سرت اجتماعا لبحث الموضوعات المتعلقة باتخاذ إجراءات وترتيبات لاستقبال مدينة سرت لجلسة النواب وتم تشكيل 3 لجان تتكون من لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال.

وفي تصريحات صحفية، قال الناطق باسم البلدية، محمد الأمين، أنه بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية 5+5، تقرّر أن تُعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واغادوغو.