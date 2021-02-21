في بنغازي.. طفل يقتل شقيقه بالخطأ أثناء لهوه بسلاح ناري

21 فبراير، 2021 11:44 ص
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أخبار ليبيا 24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثمان الطفل غازي عبدالحميد سعد الذي قُتل بعيار ناري في الرأس من قبل شقيقة.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن غازي (4 أعوام) وصل متوفياً للمستشفى، بعد إصابته بعيار ناري في الرأس أودى بحياته، من قبل شقيقة البالغ من العمر ستة أعوام، أثناء العبث بالسلاح وفقاً لرواية العائلة.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة فور وصول جثمان الطفل إلى المستشفى الذي تحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وقامت بحجز الوالد للاستدلال معه في الواقعة.

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21 فبراير، 2021 11:44 ص
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