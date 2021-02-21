ضبط شاحنة أسماك مخالفة للمعايير الصحية في تمنهنت

21 فبراير، 2021 10:40 ص
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أخبار ليبيا 24  

تمكن جهاز الحرس البلدي تمنهنت من ضبط حافظة أسماك مخالفة للمعايير الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وجاءت عملية الضبط وفق بيان الجهاز بالتعاون مع مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب سبها بناءً على بلاغ من رئيس الحرس البلدي بالوحدة.

وأوضح الجهاز أن فريق التفتيش توجه من فوره إلى عين المكان للتأكد من سلامة اللحوم الموجودة بالثلاجة وما إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري ولمعاينة كمية الأسماك داخل الثلاجة ولوحظ بعد الكشف والتفتيش وجود عطل بمبرد الثلاجة مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة.

وأشار الجهاز إلى أن الفريق لاحظ وجود وقود ديزل وإطارات وأعمدة حديدية داخل الحافظة مما يخالف الاشتراطات الصحية، فيما كانت طريقة تخزين الأسماك غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

كما أن الحافظة لا تمتلك ترخيص خاص بالتجول، لتتم مصادرة كامل الكمية من قبل أفراد جهاز الحرس البلدي و إعدامها بحضور مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية و الأدوية.

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21 فبراير، 2021 10:40 ص
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