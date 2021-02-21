رزق يقود الأهلي بنغازي لدور المجموعات للكونفيدرالية

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قاد الحارس جواد رزق فريق الأهلي بنغازي اليوم الأحد للتأهل لدور المجموعات للكونفيدرالية مع فريق موتيما الكونغولي حين تصدى لثلاث ركلات ترجيحية ليتفوق ممثل ليبيا 7- 8 في إياب دور 32 من المسابقة.

وكان الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية قد انتهي بالتعادل 1-1 خلال المباراة وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب الأسبوع الماضي هذا وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة موتانزوتو.

وعدل النتيجة للأهلي طه الشريف قبل النهاية بخمس دقائق وشهدت المباراة اندفاع بدني قوي وإثارة منذ البداية وتحصل الأهلي على فرصه ثمينة في آخر دقيقه من المباراة أضاعها طه الشريف بغرابة كانت كفيلة بتأهل الفريق دون الوصول لركلات الترجيح.