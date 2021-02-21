حصة الجنوب لن تقل عن 30% .. قلمة: ناقشنا مع الدبيبة توزيع الحقائب الوزارية دبيبة : ملامح الحكومة الجديدة المزمع طرحها خلال أيام لم تتضح معالمها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو مجلس النواب صالح قلمة، أن رئيس الحكومة المكلف الجديد عبد الحميد الدبيبة، حرص خلال زيارته مدينة طبرق، الجمعة الماضية، على التشاور مع جميع أعضاء البرلمان الممثلين عن الجنوب والشرق والغرب.

قلمة أوضح ، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن الدبيبة تحدث بإيجابية وتطرق لعدد من القضايا المحلية خاصة المرحلة التمهيدية الصعبة، مبينا أنه نقل للنواب تفاصيل زيارته إلى مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنهم تطرقوا خلال اللقاء مع الدبيبة لتوزيع الحقائب الوزارية خاصة السيادية، مؤكدًا ضرورة ألا تقل حصة الجنوب الليبي عن 30%، كما أوضح أن ملامح الحكومة الجديدة المزمع طرحها خلال أيام لم تتضح معالمها.

وكان رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة، أكد أنه جاء إلى مدينة طبرق مادًا يده بالسلام للجميع في الشرق والغرب والشمال والجنوب، قائلا: “كفا حروبا واقتتال”.

وأوضح الدبيبة في كلمة له خلال زيارته إلى طبرق، أنه سيعقد معاهدة صلح تشمل الجميع بعدم التقاتل مرة أخرى، قائلا: “ليبيا وطن واحد، ولن يستطيع أحد تقسيمها أو تفرقة أهلها”.