بوسبيحة يطالب الدبيبة بتوفير احتياجات الجنوب والالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها

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وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبو سبيحة رسالة إلى رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، بتوفير السيولة والوقود والكهرباء للجنوب.

وأكد بوسبيحة، في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجنوب لا يريد أية حصة في الحكومة.

مطالبا الدبيبة، بزيارة إحدى الشركات العالمية لترميم الطرق المتهالكة حتى يتسنى التواصل بين أهالي الجنوب وإخوانهم شرقًا وغربًا.

واستطرد بوسبيحة حديثه قائلا “نعفيكم من إعطاء أية حصة لفزان في الحكومة لأن وجودنا فيها كعدمه ولتقتصر على شخصيات تكنوقراطية من طرابلس وبنغازي وتكون حكومة أزمة مصغرة لا تتجاوز خمسة وزارات وأن تلتزم بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وما زاد عن ذلك فضلا ونعمة من رب العباد”.