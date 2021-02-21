بليحق: جلسة النواب القادمة في سرت ستناقش منح الثقة للحكومة الجديدة بليحق: اللجنة المشكلة من رئيس ديوان المجلس بدأت في لقاء عدد من السلطات المحلية بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ببدء التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بناء على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقده في الخامس عشر من فبراير الجاري.

بليحق ذكر في مقطع مرئي له، “تمت مخاطبة لجنة “5+5″ حول تأمين المدينة وعقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، وبدأت بالفعل اللجنة المشكلة من رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري، عملها صباح اليوم الأحد بمدينة سرت بلقاء عدد من السلطات المحلية بالمدينة والمجلس التسييري للمدينة والأجهزة الأمنية، حيث بدأت الاستعدادات لعقد هذه الجلسة”.

ووجه الشكر والتقدير لأهالي مدينة سرت دون استثناء، لاسيما أنهم رحبوا بهذه اللجنة وقدموا كل الدعم لها، وعلى رأسهم المجلس التسييري للمدينة ومجلس الحكماء والأعيان، ومديرية أمن سرت وكافة الأجهزة الأمنية، مُختتمًا “نشكرهم على الترحاب بمجلس النواب الذي سوف يعقد جلسة خاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”.

وسبق وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس البلدي سرت محمد الأميل، أن مجلس النواب قرر عقد جلسته المقبلة، داخل المدينة، خلال الأسبوع الماضي بعد التنسيق بين ديوان مجلس النواب واللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأوضح الأميل، أن مجلس النواب سيعقد جلساته في مجمع قاعات واقادوقو، لافتًا إلى حجز فندقًا بمدينة سرت بداية من يوم السبت إلى الخميس المقبل لإقامة أعضاء المجلس.

واتفق أعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدت بصبراتة الأسبوع الماضي على عقد جلسات مكتملة النصاب القانوني في سرت بعد انقسام المجلس في شرق البلاد وغربها، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد للمجلس، ومنح الثقة للحكومة.