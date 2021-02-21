بلدية سرت: لم يحدد موعد جلسة منح الثقة للحكومة المزمع عقدها في قاعة واغادوغو

21 فبراير، 2021 12:48 م
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أخبار ليبيا 24  

أكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل، إن جلسة مجلس النواب المزعم عقدها في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت لم يحدد لها موعد حتى هذه اللحظة.

وأوضح الأميل لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن اللجنة المُشكلة بقرار رئيس ديوان مجلس النواب عقدت قبل قليل اجتماعاً مع المجلس التسييري للبلدية، مشيرا إلى أن هناك سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة، لمتابعة وبحث الاستعدادات لاستقبال أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الأميل، أن الاجتماع بحث وضع مكان الإقامة والإعاشة وما إلى ذلك، مشيراً إلى أن المجلس التسييري للبلدية قادر على استقبال أعضاء مجلس النواب وفقاً للإمكانيات المتاحة لهم.

وكانت قد أعلنت بلدية سرت في سابق اليوم الأحد، أعلنت وصول اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان مجلس النواب، إلى المدينة قادمة من طبرق؛ وذلك للتحضير والاستعداد لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

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21 فبراير، 2021 12:48 م
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