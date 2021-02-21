“ايتو”  ينتقل رسميًا للدوري العراقي 

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن نادي نفط البصرة العراقي التعاقد مع المحترف الليبي “مهند ايتو”، وتم إضافته لقائمة الفريق بشكل رسمي ضمن فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق في نهاية الشهر الحالي.

وقال مشرف كرة نفط البصرة علاء نيروز في تصريحات صحفية إن الإدارة أكملت التعاقد مع لاعب المنتخب الليبي مهند الملقب بـ “ايتو” المحترف في نادي الخليج السعودي، إضافة إلى التعاقد مع اللاعب الإيفواري اليان جامليل زوي، لينضمان بشكل رسمي إلى قائمة الفريق وتمثيله في المرحلة الثانية من الدوري.

وسبق للفريق العراقي وأن تعاقد مع اللبناني حسين شرف الدين والنيجيري بنيامين أكور، وذلك تدعيما لصفوف فريقه خلال الموسم الحالي .