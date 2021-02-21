الهلال يستقبل الأنوار في افتتاح منافسات المجموعة الأولى

تنطلق يوم غد الإثنين منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم وذلك بلقاء يجمع الهلال وجاره الأنوار على ملعب شهداء بنينا.

وتتواصل منافسات المجموعة الأولى يوم الثلاثاء حيث تجرى مباراتين يستضيف في الأولى التعاون شباب الجبل على أرضية ملعب أجدابيا ويستقبل النصر بملعب شهداء بنبنا خليج سرت.

هذا وتختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء بمباراتين تجمع الأولى نجوم أجدابيا و ضيفه الأخضر على ملعب أجدابيا ويستقبل التحدي نظيره الصداقة بملعب شهداء بنبنا.