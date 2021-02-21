المانع لـ أخبار ليبيا 24: الوضع الخدمي في غدامس ليس بالمستوى المطلوب

أخبار ليبيا 24

قال عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، إن الوضع الخدمي بالمدينة ليس بالمستوى المطلوب، والقطاعات الخدمية فيها تعاني كغيرها في بلديات ليبيا.

وأوضح المانع لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن سُكان غدامس يدفعون زيادة تصل إلى 50‎%‎ على أسعار السلع التموينية القادمة من طرابلس، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار شاحنات النقل التي تقوم بنقل السلع إلى الجنوب الغربي، مشيرا إلى أن عموم المدينة تعاني من الغلاء الفاحش.

وفي سياق منفصل قال المانع، أن السيولة النقدية وصلت مساء الأربعاء الماضي، وسيجري توزيعها اليوم على المواطنين، مشيرا إلى أن الوقود وغاز الطهي يصلان بين الحين والأخر، لافتاً أنه ليس متوفر بالشكل المطلوب ولم نصل إلى مستوى الأزمة بالمقابل.

وأشار عميد بلدية غدامس قاسم المانع، أن الوضع الوبائي مستقر نوعاً ما في مقابل انتشاره الواسع ببعض المدن الليبية، بسبب تهاون المواطنين بالتعامل مع وجود الفيروس بحياتنا.