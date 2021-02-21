العامة للكهرباء تؤكد سرقة أسلاك ضغط عالي بطريق وادي الربيع

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أكدت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر على خط الجمرك طريق وادي الربيع التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير.

وأشارت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن سرقة هذه الأسلاك تسبب في فصل التغذية على ثلاث محولات هوائية ومحطتين جاهزتين.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء أنه تمت أيضًا سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1300 متر دائرة توزيع السائح بترهونة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس السبت عن البدء بصيانة الوحدة الغازية الأولى في محطة الرويس الواقعة في منطقة الجبل الغربي بالتعاون مع مهندسي شركة سيمنس الألمانية الرائدة في مجال الطاقة.