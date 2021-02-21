الثني يتابع سير عمل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة

الثني والحويج يبحثان المستجدات السياسية

21 فبراير، 2021 11:00 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث  رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأحد، مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج ، المستجدات السياسية للأزمة الليبية.

الحويج أطلع، رئيس الحكومة على سير عمل الوزارة وأخر الاتصالات التي أجرتها مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية إضافة الى الاتصالات بعدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وناقش الاجتماع قرار الحكومة رقم (61) لسنة 2021 الصادر في 11 فبراير الماضي بشأن تسوية أوضاع مدارس الجاليات الأجنبية المقيمة في ليبيا إضافة الى فروع المدارس الدولية والأجنبية.

وأكد الثني على أهمية القرار وضرورة عمل الوزارة على تنظيم هذا الملف الهام.

وتطرق الاجتماع الى أهم برامج التدريب والتطوير التي تنظمها الوزارة في سبيل رفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.

21 فبراير، 2021 11:00 م
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