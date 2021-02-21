الاستعداد لإطلاق برامج مشتركة بين الوطنية للنفط و العمل والتأهيل إطلاق برنامج المشاريع الصغرى والمتوسطة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع وزارة العمل والتأهيل فكرة تنفيذ مشاريع صغرى ومتوسطة لدعم الشباب بالمناطق المجاورة للعمليات النفطية .

واستقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صباح اليوم الأحد بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين والوفد المرافق له.

تم خلال الاجتماع مناقشة إطلاق برنامج المشاريع الصغرى والمتوسطة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية وإقامة البرامج التدريبية لدعم الشباب وخلق فرص العمل.

وأعطى وزير العمل المهدي الأمين لمحة عن الفرص التدريبية التي وفرتها وزارة العمل والتأهيل في عدة مناطق والنتائج المحققة والتي كانت ايجابية بشكل كبير، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ترغب في توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الجانب وتوحيد الجهود والاستفادة من خبرة وتجربة الطرفين من خلال الادارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل.

ومن جهته، أوضح صنع الله أن المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة كان لها تجارب سابقة ناجحة بالخصوص، ونحن نسعى أيضًا إلى توسيع هذا التعاون مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة من خلال اطلاق هذا البرنامج الطموح في المناطق النفطية ودعم الشباب لاطلاق مشاريعهم الخاصة.

وثمّن صنع الله جهود وزير العمل والتأهيل مساعيه الحثيثة للرفع من كفاءة الشباب بجميع مناطق ليبيا .