إصابة طفل جراء الرماية العشوائية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تسببت ظاهرة الرماية العشوائية في إصابة الطفل، رمضان حسين السلاك، برصاصة عشوائية في السوق الشعبي المعروف بسوق “اجنيهين” في بنغازي شرقي البلاد.

السلاك البالغ من العمر (10 أعوام) وهي من سُكان حي السلام، أسعف إلى المستشفى جراء إصابته بإطلاقة بندقية فلوبر في الكتف الأيسر، ولا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

ظاهرة الرماية العشوائية لا تزال تحصد الأرواح بين قتلى ومصابين في صفوف المدنيين بمختلف المدن الليبية، دون أن يكون هناك حداً لهذه الظاهرة من قبل الجهات المختصة التي باتت تكتفي بالمناشدات فقط.