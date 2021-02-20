 ميركل: المسؤولية كبيرة لتعزيز الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على أنه يجب دعم العملية الدستورية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المسؤولية كبيرة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأشارت ميركل، في كلمة لها بمؤتمر ميونخ للأمن أمام الدول السبع الكبرى، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت خطوات عملية لإعادة تفعيل التعددية الدولية.

وتابعت “إنه يجب محاربة الإرهاب، والتعاون في إطار حلف الناتو”، مؤكدة على أنها تسعى إلى تعزيز علاقات ألمانيا الاقتصادية والأمنية مع أفريقيا.

وأعلنت ميركل دعمها جهود فرنسا في مكافحة الإرهاب في أفريقيا، مشيرة إلى أنه يجب توحيد الجهود المشتركة في التعامل مع روسيا والصين.