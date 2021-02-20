كوبيش يجتمع مع صنع الله ويطّلع على الوضع النفطي لليبيا

أخبار ليبيا24

التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش السبت مع برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

وقالت البعثة، في بيان، إن كوبيش اطّلع على الوضع فيما يتعلق بالقطاع النفطي وجهود المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى المحافظة على مستويات إنتاج النفط والجهود الجارية لتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.

وأضافت، أن صنع الله أعرب عن تقديره للدعم المستمر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت إن كوبيش شدد على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والمحايد للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على إدارة النفط في البلاد.

وذكرت أن الاثنان اتفقا على الحاجة إلى ضمان إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة.