طقس دافئ نهارا على أغلب مناطق البلاد  

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أغلب مناطق ليبيا تشهد، اليوم السبت، طقسا دافئا نهارا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون الرياح في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-25) م، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الخليجو سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22) م، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناط .

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، و الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-25).

أما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية، و الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-22).