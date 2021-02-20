بلدية سرت تبحث انعقاد جلسة النواب في المدينة

20 فبراير، 2021 11:51 ص
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أخبار ليبيا 24

عقدت بلدية سرت اجتماعا لبحث عدد من الموضوعات تتعلق باتخاذ إجراءات وترتيبات لاستقبال مدينة سرت اجتماعات انعقاد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وبحسب بيان للبلدية الاجتماع الذي عقد بمقر راديو رعد خلص إلى تشكيل 3 لجان تتكون من لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعا برئاسة مهندس حماد فرج لبحث وإعداد مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالإقامة للضيوف، وحصر المواقع المستهدفة وحصر كافة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والإنترنت والمياه وخدمات النظافة والإقامة.

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20 فبراير، 2021 11:51 ص
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