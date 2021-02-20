النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين ترحب بتأسيس الاتحاد المغاربي للصحفيين

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رحّبت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، السبت، بالإعلان عن تأسيس الاتحاد المغاربي للصحفيين حيث أكدت استعدادها للتعاون مع المجلس التأسيسي للاتحاد لإنجاح مهامه من أجل تحقيق تطلعات الصحفيين في دول المغرب العربي وتعزيز الصلات بينهم، والمساهمة في تعزيز قدراتهم المهنية والتنظيمية.

وأعربت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين عن استبشارها بولادة هذا الإطار المهني الهام والذي سيعمل على تحسين ظروف عمل الصحفيين والارتقاء بمهنة الصحافة، وجعلها أداة فاعلة في خدمة القضايا المصيرية المشتركة التي تتوق إليها شعوب منطقتنا المغاربية، في جو من الحوار البناء والمثمر ويكرس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين عن أمانيها بالتوفيق والنجاح للمجلس التأسيسي للاتحاد في استكمال مراحل الإنشاء والبناء، مشيرة إلى أن النقابة ستكون مساندة وداعمة لكل خطوات التأسيس رفقة باقي التنظيمات النقابية بالمغرب العربي .

وأعلن الأربعاء عن إطلاق أول اتحاد مغاربي للصحفيين، وأوضح الاتحاد في بيانه التأسيسي أن التأسيس جاء تجسيدا للتطلعات الكبرى التي يسعى لها الاتحاد المغاربي.

وأشار البيان إلى أن الإعلان جاء بالتزامن مع ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي الذي، مؤكدين أنه لا بديل عنه في تحقيق طموحات الشعب المغاربي.

واختار المجلس التأسيسي للاتحاد الذى يضم أكثر من مائة صحفية وصحفي المكتب التأسيسي برئاسة، محمد سالم ولد الداه، نقيب الصحفيين الموريتانيين، وبعضوية نصر فوزي المهدوي، الأمين العام لنقابة الصحفيين والإعلاميين الليبيين، وفوزية الغيلوفي، عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأنس مريد، الكاتب العام لنقابة الصحفيين المغاربة، ورياض بوخدشة، رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين.