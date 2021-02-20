العقوري يدعو النواب إلى التركيز على منح الثقة للحكومة الجديدة وتأجيل أي قضايا خلافية أخرى

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أكد، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، السبت، على أهمية منح الثقة لحكومة الوحدة من قبل مجلس النواب، داعيًا أعضاء المجلس إلى أن تكون الجلسة المرتقبة في سرت مخصصة فقط لمنح الثقة لها دون الخوض في قضايا خلافية أخرى على رأسها تغيير رئاسة المجلس.

وقال العقوري، إن منح الثقة من قبل مجلس النواب شأنه إعطاء الحكومة السند الشرعي، لتتمكن من القيام بعملها دون التشكيك في شرعيتها امتثالا للأعراف الديمقراطية في العالم القاضية بمنح الثقة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية .

وأكد العقوري، على ضرورة استجابة مجلس النواب لتطلعات الشعب الليبي، الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات من الانقسام.

وقال العقوري، “من أجل ذلك وحرصا على التئام شمل مجلس النواب وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة سرت، لابد لجدول أعمال جلسة البرلمان القادمة في مدينة سرت أن تخصص فقط لقضية منح الثقة للحكومة، ويجب تأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان إلى جلسات قادمة” .

ودعا العقوري جميع النواب لتغليب الصالح العام ونبذ الخلافات الشخصية والحرص على أن يقوم البرلمان بدوره، حفاظا على المسار الديمقراطي وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي.

ولفت العقوري، إلى أن هذه الفرصة قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة، التي يعيشها إلى طريق الاستقرار والوحدة والازدهار.