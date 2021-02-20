الردع تعتقل وكيل نيابة بمكتب المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

قالت مصادر متطابقة السبت إن قوة الردع الخاصة اعتقلت وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق، عبدالرزاق ميلاد أبوجناح.

وأفادت المصادر، أن اعتقال ميلاد جاء على خلفية إصداره مذكرة حول وفاة عميد بالجيش التابع لحكومة الوفاق كان مسجونًا لدى قوة الردع، ووصفه للقوة بأنها غير شرعية ووجود شبهات حول وفاة العميد.

وفي السياق، دانت “الرابطة العامة للأسرى والمعتقلين والشهداء والمفقودين” في طرابلس، على فيسبوك، عملية الاعتقال من قبل قوة الردع الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال “الإجرامية” تقتل الأمل في بناء دولة ووطن، حسب بيان الإدانة.

وطالبت المنظمة، كل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للتدخل والإفراج عن أبوجناح، كما طالبت وزيرا الداخلية والعدل بحكومة الوفاق التدخل الفوري والإفراج عنه.