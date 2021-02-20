الدبيبة يلتقي مع كوبيش لبحث تشكيل وعمل الحكومة الجديدة بعد اعتمادها

أخبار ليبيا24

التقى اليوم السبت رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف عبدالحميد الدبيبة مع المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة.

وأعرب الدبيبة، على تويتر، عن سروره بلقاء كوبيش وكبار المسؤولين في البعثة، لافتًا إلى أن اللقاء تمحور حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد.

وأكد الدبيبة، سعيه لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة الجميع في ليبيا.

وأتى اللقاء اليوم غداة عودة الدبيبة من طبرق ولقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس، والذي كان قد تمحور حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة.