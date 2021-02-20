الأهلي بنغازي يتفوق على الهلال في دوري السلة الليبي

أخبار ليبيا 24

نجح فريقا الأهلي بنغازي والتحدي في تحقيق التفوق، أمس الخميس، في إطار الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الذهاب لمسابقة الدوري الليبي لكرة السلة.

وعلى أرضية مجمع سليمان الضراط حقق فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة فوزه على حساب نظيره الهلال بنتيجة 84 مقابل75 نقطة.

في حين حقق فريق التحدي الفوز على مستضيفه السلفيوم بنتيجة 73 مقابل 64 نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس بقاعة المرج.

وكان فريق النصر قد تفوق على المروج بنتيجة 80 مقابل 62. ضمن منافسات الجولة الثانية وفي ذات الجولة تفوق التحدي على الهلال وتفوق الأهلي بنغازي غلى المروج بنتيجة 79 مقابل 76.