اتحاد الكرة الطائر يحدد موعد نهائيات بطولة ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة أن الدوري السداسي لنهائيات بطولة ليبيا المقامة بمدينة طرابلس ستنطلق في الثاني من شهر مارس المقبل.

وضمنت ستة فرق التأهل لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة حيث تأهل عن المنطقة الأولى “الهلال والأهلي بنغازي”، وعن المنطقة الثانية “السويحلي والاتحاد المصراتي”، وعن المنطقة الثالثة “أساريا والأهلي طرابلس”.

وسينطلق الدور الرباعي الذي سيحدد بطل الدوري في الفترة من 9 حتى 11 من مارس المقبل.

وكان فريق “السويحلي” قد توج بآخر نسخة من الدوري قبل أن يتوقف النشاط الرياضي في أبريل من عام 2019 بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا.