مكافحة الأمراض يسجل (585) إصابة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل عدد (585) إصابة بفيروس كورونا بينها (4459 حالة جديدة، وعدد (140) حالة مخالطة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (2208) عينة، بينها عدد (1623) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :