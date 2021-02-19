مداولات بشأن فتح المجال الجوي بين طرابلس والقاهرة

19 فبراير، 2021 8:52 م
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أخبار ليبيا24

كشفت مصادر مسؤولة بشركة الخطوط الأفريقية عن تفاصيل إمكانية فتح المجال الجوي بين مطاري القاهرة ومعيتيقة بالعاصمة طرابلس، والذي أقفلته السلطات المصرية منذ عدة سنوات.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، لأخبار ليبيا 24، الجمعة، إن فتح المجال الجوي تحت التداول مع السلطات المصرية، لافتاً إلى أنها مازالت وعود فقط.

وفي السياق، أوضح مدير مكتب العلاقات الدولية بشركة الخطوط الأفريقية، المعز بن إسماعيل، لأخبار ليبيا 24، أن السلطات المصرية أبدت استعدادها للتعاون مع سلطات الطيران المدني بطرابلس بكل أريحية، غير أنه لم يحدد موعداً رسميًا حتى الآن، لاستئناف الرحلات بين ليبيا ومصر رغم الموافقة المبدئية لإعادة استئنافها بمطار القاهرة.

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19 فبراير، 2021 8:52 م
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