للقاء عقيلة صالح..الدبيبة يصل إلى طبرق

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إلى مدينة طبرق في أولى زيارة له لمدن الشرق الليبي.

وكان في استقبال الدبيبة في مطار طبرق رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي وعميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية.

وذكر مكتب الإعلام لرئيس الحكومة أنه من المقرر أن يلتقي الدبيبية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مقر إقامته.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الخميس، رئيس الحكومة عبد الحميد

وكان الدبيبة، أعرب أمس الخميس خلال زيارته لجمهورية مصر العربية عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية.

وأكد السيسي أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة.

وشدد الرئيس المصري على حرص بلاده على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته.