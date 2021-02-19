عميد بلدية غدامس: الجزائر تقرر إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي

أخبار ليبيا24

قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع الجمعة إن السلطات الجزائرية قررت إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي للسماح بعبور البضائع التجارية إلى ليبيا، باعتماد نقطة تبادل السلع في الكيلو متر صفر، وليس لحركة الركاب، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد لفتحه، لكن من المتوقع أن يتم ذلك خلال أسبوعين.

وأضاف المانع، لأخبار ليبيا24، إنه جرى التنسيق مع مصلحة الجمارك الليبية والجهات المختصة للاستعداد لإعادة فتح المعبر مع دولة الجزائر، التي سبق لها غلقه.

وأكد المانع، أن الجزائر تقوم بدراسة إمكانية السماح بدخول التجار الجزائريين إلى ليبيا، وذلك وفقا لتطورات الوضع الأمني في ليبيا على حد قولهم.

وأشار المانع إلى أن، هناك تكليفات جديدة بالمنفذ وعقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين، والجهات المختصة لبحث ووضع خطة لتأمين منفذ غدامس- الدبداب الحدودي مع الجزائر، والتعامل مع العالقين، والتعقيم وما إلى ذلك.