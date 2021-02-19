حالة الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

19 فبراير، 2021 10:21 ص
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أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أحوال الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة حيث تنقشع السحب الممطرة هذا اليوم على الجبل الأخضر – طبرق وأقصى الساحل الشرقي بينما يكون الطقس مستقرًا على مناطق غرب ليبيا.

وأشار المركز إلى أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 23) درجة مئوية.

وأضاف المركز أن حالة الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة انقشاع للسحب الممطرة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن الرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-21) درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 25) درجة مئوية.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 22 ) درجة مئوية.

19 فبراير، 2021 10:21 ص
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