حالة الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة
أخبار ليبيا24
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أحوال الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة حيث تنقشع السحب الممطرة هذا اليوم على الجبل الأخضر – طبرق وأقصى الساحل الشرقي بينما يكون الطقس مستقرًا على مناطق غرب ليبيا.
وأشار المركز إلى أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 23) درجة مئوية.
وأضاف المركز أن حالة الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة انقشاع للسحب الممطرة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن الرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-21) درجة مئوية.
وأوضح المركز أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 25) درجة مئوية.
ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 22 ) درجة مئوية.