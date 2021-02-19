تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع افتتاح السوق الأمريكية

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واصلت أسعار تسجيل خسائر جديدة لليوم الثاني على التوالي مع افتتاح السوق الأمريكية الجمعة بعدما سجلت الأسعار في وقت سابق من تعاملات الأمس أعلى مستوى في 13 شهرا.

وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.5 بالمائة إلى مستوى 58.60 دولارًا أمريكيًا، من مستوى الافتتاح عند 60.09 دولارًا، وسجل أعلى مستوى عند 60.16 دولارًا، وانخفض خام برنت بحوالي 2.3 بالمائة إلى مستوى 62.12 دولارًا للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 63.60 دولارًا، وسجل أعلى مستوي عند 63.60دولارًا.

وفقد الخام الأمريكي عند تسوية الخميس نسبة 2.3 بالمائة، في أول خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 62.25 دولارًا للبرميل.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة لخام برنت فقد انخفضت بنسبة 2.0 بالمائة، بعدما سجلت مستوى 65.49 دولارًا للبرميل منذ يناير 2020.