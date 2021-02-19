الكبير: المركزي سيعمل مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة

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قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن المصرف المركزي سيعمل مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة.

وأضاف الكبير في تصريحات لصحيفة “إندبندنت” – بحسب مصادر صحفية – أن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات إعادة الأمن، وبناء الجسور السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه.

وذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه بعد توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي سنعمل مع شركة المحاسبة الدولية Deloitte، لاستكمال تدقيق حسابات فرعية بطرابلس والبيضاء.