الكبير: المركزي سيعمل مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة
أخبار ليبيا24
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن المصرف المركزي سيعمل مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة.
وأضاف الكبير في تصريحات لصحيفة “إندبندنت” – بحسب مصادر صحفية – أن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات إعادة الأمن، وبناء الجسور السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه.
وذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه بعد توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي سنعمل مع شركة المحاسبة الدولية Deloitte، لاستكمال تدقيق حسابات فرعية بطرابلس والبيضاء.
ولفت الكبير إلى أن المركزي مول العجز الحكومي لعام 2020 البالغ حوالي 28 مليار دينار ليبي من الاحتياطيات، وقدمنا حزمة طوارئ لشهري يناير وفبراير 2021.
وأوضح أن المركزي سيواصل تعاونه مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية، للحفاظ على الاستقرار وحماية مكانة ليبيا في الاقتصاد العالمي.
وأشار الكبير إلى أنه لديهم خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السياسية عبر التوزيع العادل للثروة، وتوحيد المصرف المركزي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لتحسين اقتصاد الدولة وزيادة حصة القطاع الخاص.