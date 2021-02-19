السفير الألماني يؤكد للمنفي دعم بلاده للرئاسي الجديد

أخبار ليبيا24

أكد السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم الجمعة دعم بلاده للمجلس الرئاسي الجديد من أجل الوصول لحل الأزمة الليبية.

وأضاف أوفيتشا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”يشرفني أن أنقل تهاني حكومتي إلى رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي”.

وتابع لسفير الألماني :”ناقشت مع المنفي أن تركز السلطة التنفيذية المؤقتة على احتياجات المواطنين والمصالحة والتحضير للانتخابات الوطنية”.

وتم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.