الدبيبة يدعو من طبرق إلى إحلال السلام ووحدة الصف بين الليبيين

أخبار ليبيا24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المكلف، عبدالحميد الدبيبة، بعدد من حكماء ومشايخ بلدية طبرق في ختام لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وعدد من أعضاء المجلس.

وقال الدبيبة، في كلمة مقتضبة إلى الحكماء والمشايخ، إنه أتى إلى طبرق مدينة السلام وفي قلبه سلام ويحمل في يديه سلام ونريد السلام للوطن من شرقه وغربه وشماله وجنوبه.

ودعا الدبيبة، إلى وقف الحروب والاقتتال بين الليبيين، مؤكدًا على الروابط الاجتماعية التي تربط الشعب الليبي ببعضه البعض شرقًا وغربًا وجنوبا.

وأكد الدبيبة، أن حكومة الوحدة الوطنية، ستركز على المشروعات التنموية والحالات الإنسانية في مختلف ربوع ليبيا، مناشدًا الليبيين إلى وقف القتال فيما بينهم.

وقال الدبيبة، أن مشروعه الحكومي يرتكز على ثلاث أو أربع مبادئ، على رأسها عودة الكرامة إلى الشعب الليبي واحترامه في دول العالم قاطبة.

ودعا الدبيبة، إلى قلب صفحة الماضي خلال العشر سنوات الماضية والنظر إلى المستقبل، مناشدًا الليبيين إلى دعم حكومته ومؤازرتها باعتبارها حكومة وحدة وطنية لكل الليبيين.

وأكد الدبيبة، على أنه سيجري العديد من الزيارات إلى مختلف المدن الليبية في الشرق والرغب والجنوب.