الأهلي بنغازي يبدأ استعداده في الكونغو للمواجهة الفاصلة مع موتيما بالكونفدرالية

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بدأ الفريق الأول لنادي الأهلي بنغازي الجمعة مرانه الأول على أرضية ملعب الشهداء بالعاصمة الكنغولية كينشاسا، استعدادًا للمواجهة المترقبة الأحد مع الفريق المضيف موتيما بيمبي في إياب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الأفريقية، والتي بدورها ستحدد الفريق الصاعد إلى دور المجموعات.

وأكد النادي الأهلي بنغازي عن جاهزية فريقه وتركيزه العالي وإصرار على العودة بورقة الترشح إلى دور المجموعات من الكونغو.

وكان لقاء الذهاب في القاهرة الأحد الماضي قد انتهى بتعادل إيجابي بهدف مقابل هدف لكلا الفريقين.