الأفريقية تكشف تفاصيل فتح المجال الجوي بين مطاري معيتيقة والقاهرة

أخبار ليبيا24- خاص

كشفت مصادر مسؤولة بشركة الخطوط الأفريقية عن تفاصيل فتح المجال الجوي بين مطاري معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس والقاهرة.

وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الجمعة، إن فتح المجال الجوي تحت التداول مع السلطات المصرية، لافتاً إلى إنها مازالت وعود فقط.

وفي سياق متصل أوضح مدير مكتب العلاقات الدولية بشركة الخطوط الأفريقية المعز بن إسماعيل، لـ”أخبار ليبيا24″ إن السلطات المصرية أبدت استعدادها للتعاون مع سلطات الطيران المدني بطرابلس بكل أريحية.