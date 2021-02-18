ميناء بنغازي يعلن إنقاذ طاقم سفينة غرقت قبالة ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن ميناء بنغازي البحري، اليوم الخميس، إنقاذ طاقم سفينة غرقت قبالة السواحل الليبية بسبب سوء الأحوال الجوية وكانت متجهة من الإسكندرية إلى نيجيريا.

وأكد المتحدث باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي أن السفينة ” UK DIVESTY” فقدت بسبب سوء الأحوال الجوية والأمواج العالية والتي كانت متجه من ميناء اسكندرونة بتركيا إلى ميناء هار كورت بنيجريا وشحنتها 3000 طن جبس غرائر.

وأوضح الشهيبي، “أنه على مسافة 60 ميل بحري غرب ميناء بنغازي غرقت السفينة وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم المؤلف من 11 شخص عن طريق سفينة الحاويات تشارلي المتجه لميناء بنغازي الوكيل الملاحي أمواج ليبيا والناقلة زافيرا المتجه لميناء السدرة والكيل الملاحي شركة الملاح”.

واتخذت إدارة الميناء إجراءات الطوارئ وإسعاف الطاقم من قبل وحدة الأمن والسلامة بالشركة الليبية للموانئ بنغازي.