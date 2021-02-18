رسو ناقلة نفطية على رصيف الحريقة لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام

أخبار ليبيا24- خاص

قال مراقب ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق رجب سحنون إن الناقلة النفطية ( FRONT SEOUL ) رست اليوم الخميس على رصيف ميناء الحريقة النفطي بطبرق التابع لشركة الخليج لشحن 600 الف برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأضاف سحنون لـ”أخبار ليبيا24″ أن الإنتاج عاد تدريجياً بعد فك الاعتصام ليصل إلى أكثر من 200 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير.

وأكد مراقب الميناء أن إدارة الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط توليان اهتمامًا كبيرًا بموقع طبرق، لافتا إلى أن لديهم خبرات وطنية في كل الأقسام ويتم الشحن وفق إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأفاد سحنون أن شركة الخليج لها اهتمامات خاصة بالبيئة ولم تسجل علينا أي حالات تلوث للمنطقة.

وبين مراقب الحل أن النفط الخام يصل إلى خزانات الميناء من حقلي السرير ومسلة عبر أنبوب بطول 513 كم وقطر 34 بوصة.