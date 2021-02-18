تسييري طبرق يغلق العديد من المطاعم وينذر محلات بيع اللحوم إغلاق محلات تغيير زيوت السيارات وفرض غرامات مالية لما تسببه من تلوث بيئي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بجولة اليوم الخميس على أغلب المطاعم والمجازر والمحلات الغذائية بالبلدية .

ورافق رئيس المجلس التسييري في الجولة أعضاء جهاز الحرس البلدي والدعم المركزي ومكتب المشروعات.

وتم خلال الجولة إغلاق العديد من المطاعم والمحلات والمجازر المخالفة، بسبب عدم وجود رخص مزاولة ونظافة وشهادات صحية .

كما أنذر رئيس المجلس التسييري أصحاب محلات بيع اللحوم بعدم بيع أي لحوم غير مختومة ومذبوحة خارج السلخانة العامة التابعة للبلدية .

كما قام بإغلاق محلات تغيير زيوت السيارات لما تسببه من تلوث بيئي وفرض عليهم غرامات مالية، وتم سحب آلات تغيير الزيوت الآلية .