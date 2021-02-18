ترشح حسن القذافي لمنصب نائب رئيس الوزراء يثير جدلا في فزان

أخبار ليبيا 24

أثار ترشح عميد بلدية الشويرف، حسن علي القذافي، لمنصب نائب رئيس الوزراء، جدلا واسعا في إقليم فزان كون أن بلدية الشويرف لا تتبع فزان بل تقع ضمن نطاق إقليم طرابلس، وفق مصدر مطلع.

ويرى ممثلين عن النواب وملتقى الحوار بأن قبول الترشيح من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة يعد التفافا على حق فزان في عضوية مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومصادرة لنصيبها وفقاً للمثالثة المتفق عليها في جنيف.

يذكر أن القذافي مطلوب لدى النائب العام بتهمة إقفال منظومة النهر الصناعي للمطالبة بالإفراج عن شقيقه المسجون من قبل قوة الردع الخاصة.