بوعقيلة صخرة دافع الأهلي بنغازي يجري عملية ناجحة

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أجرى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، أبوبكر بوعقيلة، عملية جراحية أسفل جراء إصابته الأحد في كأس الكونفيدرالية الأفريقية ضد فريق موتيما بيمبي الكونغولي.

وقالت إدارة النادي الأهلي، على حاسبيها منصتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، إن العملية تكللت بالنجاح، معربة عن أمانيها بالشفاء العاجل لمدافع الفريق.

وتعرض، بوعقيلة، لإصابة خلال المواجهة بين الأهلي بنغازي وموتيما بيمبي الكونغولي التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32 مكرر، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسيغيب بوعقيلة عن المواجهة القادمة التي سيخوضها الأهلي بنغازي أمام موتيما بيمبي الكونغولي الأحد القادم على ملعب كينشاسا في إياب دور الـ32 مكرر من البطولة، والتي سيتحدد فيها مصير الأهلي في ثاني أقوى البطولات الأفريقية على مستوى الأندية.